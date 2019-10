Börsenplätze Nordex-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

11,48 EUR +1,06% (16.10.2019, 17:00)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

11,48 EUR +1,59% (16.10.2019, 16:45)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 25 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von etwa 2,5 Mrd. EUR. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 5.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und demnächst auch in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (16.10.2019/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Windkraftanlagen-Herstellers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Kapitalerhöhung, Übernahmeangebot und starker Auftragseingang. Es sei viel los in den vergangenen Tagen bei Nordex gewesen. Aktuell notiere die Aktie des Turbinenbauers rund zehn Prozent über dem Angebot von Großaktionär Acciona. Trotz der weiter bestehenden Risiken sei das Chance/Risiko-Verhältnis gut.Acciona biete 10,32 Euro je Nordex-Aktie. Der Konzern rechne damit, dass die Offerte Anfang 2020 abgeschlossen sein werde. Es sei zwar nicht damit zu rechnen, dass viele Anleger ihre Aktien zu diesem Kurs andienen würden. Dennoch biete das Angebot einen unschätzbaren Vorteil: Die Aktie sei nach unten abgesichert - der Kurs werde in den kommenden Monaten kaum unter die Marke von 10,32 Euro fallen.Damit reduziere sich auf der einen Seite das Risiko eines drastischen Kursverfalls, was bei unprofitablen Unternehmen wie Nordex nicht zu unterschätzen sei. Auf der anderen Seite habe Nordex viel Potenzial. Der wieder einmal starke Auftragseingang untermauere die ungebrochen hohe Nachfrage nach Windkraftlösungen. Mit der frischen Kapitalspritze im Rücken könne sich der Konzern zudem ohne finanzielle Sorgen an die Abarbeitung der vollen Bücher machen.Voraussetzung für einen nachhaltigen Kursanstieg sei allerdings der Sprung in die schwarzen Zahlen. Im umkämpften Markt habe Nordex als kleinerer Anbieter Probleme, bei der Marge mit den großen Wettbewerbern wie Vestas oder Siemens Gamesa mitzuhalten. Starke neue Technologien wie die gefragte Delta4000-Baureihe könnten aber helfen, dass im kommenden Jahr der Turnaround gelinge - und die Aktie wieder deutlich nach oben marschiere.Die Chancen überwiegen - Anleger können zugreifen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link