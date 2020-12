Börsenplätze Nordex-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

20,54 EUR -3,20% (21.12.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

20,96 EUR +0,87% (22.12.2020, 09:12)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 28 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von etwa EUR 3,3 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 7.900 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (22.12.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Der deutsche Turbinenbauer habe trotz der Corona-Krise ein starkes Börsenjahr hingelegt. Angesichts der ambitionierten Klimaziele weltweit und mit der Amtsübernahme von Joe Biden als US-Präsident verspreche das Jahr 2021 für Erneuerbare Energien ebenfalls viel.Nordex melde seit Monaten zahlreiche neue Aufträge. Windkraft bleibe auch 2021en vogue. Anleger müssten sich hier keine Sorgen machen. Nordex schreibe aber auch 2020 tiefrote Zahlen. Für das kommende Jahr würden Analysten unter dem Strich mit einem kleinen Verlust von 2,6 Mio. Euro rechnen. Erst 2022 solle der Sprung in die schwarzen Zahlen gelingen, dann werde bereits ein Plus von 88 Mio. Euro erwartet. Das passe auch zu den ambitionierten Zielen des Konzerns mit einer deutlich höheren operativen Marge bis 2022.Nordex habe die wenig lukrativen Altaufträge zunehmend abgearbeitet. Die neue Delta4000-Generation sei deutlich profitabler und mache mittlerweile bereits 81% der Neuaufträge aus. Es sollte eine Frage der Zeit sein, bis sich der neue Produktmix auch positiv in den Margen widerspiegele.Nach der überraschenden Kapitalerhöhung zuletzt sollte das Unternehmen die Nerven der Anleger aber nicht noch einmal überstrapazieren. Bereits im vergangenen Jahr habe es eine Kapitalerhöhung gegeben, der RWE-Deal habe rund 400 Mio. Euro in die Kassen gespült und ein Staatskredit gebe ebenfalls Sicherheit. Die Bilanz sei solide. Weitere Kapitalmaßnahmen wären eine herbe Enttäuschung.Nordex bleibe die spekulative Alternative in der Windbranche. Die guten Perspektiven und der sich verbessernde Produktmix würden jedoch viel Fantasie versprechen. Deutlich höhere Kurse der Nordex-Aktie seien möglich. Gewinne laufen lassen, rät Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link