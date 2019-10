XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

10,42 EUR +4,20% (01.10.2019, 15:44)



Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

10,43 EUR +4,09% (01.10.2019, 16:00)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 25 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von etwa 2,5 Mrd. EUR. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 5.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und demnächst auch in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (01.10.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von Andreas Deutsch vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windkraftanlagen-Herstellers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Die Stabilisierung bei Nordex setze sich fort. Der TecDAX-Titel gewinne am Dienstag 4,5 Prozent auf 10,45 Euro und halte sich somit weiter oberhalb der bedeutenden 50-Tage-Linie. Rückenwind erhalte das Papier des Windkraftspezialisten seitens der Politik. Reiche das auch, um den nächsten Angriff auf die 200-Tage-Linie zu starten?Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier habe noch einmal klargemacht, wie wichtig der Politik erneuerbare Energien seien. Der CDU-Politiker habe bei einer internationalen Ministerkonferenz am Dienstag in Berlin gesagt, der Einsatz erneuerbarer Energien nehme überall auf der Welt zu. Es werde daher immer wichtiger werden, dass sich die Länder ausgetauscht und kooperiert hätten."Wir sind alle in einem Boot", habe Altmaier auch mit Blick auf die Verringerung klimaschädlicher Treibhausgase gesagt. Es komme aber zugleich darauf an, die Versorgungssicherheit und Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen zu erhalten.Das Sentiment bei Nordex habe sich nach dem Klimapaket der Bundesregierung merklich aufgehellt. Nachdem vieles daraufhin deute, dass die 50-Tage-Linie als Unterstützung halte, könnte der Titel in den nächsten Tagen wieder in Richtung 200-Tage-Linie (aktuell: 11,47 Euro) laufen, womit sich eine Chance für Trader ergebe! Anleger, die langfristig auf die Chancen in der Windenergie setzen wollen, greifen lieber beim AKTIONÄR-Tipp Vestas zu, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: