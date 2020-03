XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

6,00 EUR -0,58% (23.03.2020, 15:39)



Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

5,87 EUR -0,42% (23.03.2020, 15:53)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 28 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von etwa EUR 3,3 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 6.800 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (23.03.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Seit Wochen kenne die Nordex-Aktie nur den Weg nach unten. Innerhalb kurzer Zeit habe sich die Aktie mehr als halbiert und sei im Tief bis auf 5,55 Euro gefallen. Dabei sei nach wie vor unklar, wie stark sich die Corona-Pandemie auf die Geschäfte auswirke. Erste Hinweise könnte es am morgigen Dienstag geben.Der Turbinenbauer werde morgen seine Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr präsentieren. Große Überraschungen seien hier nicht zu erwarten, nachdem der Konzern bereits von zwei Wochen vorläufige Zahlen veröffentlicht habe. Dennoch sei Spannung vorprogrammiert: Denn Nordex wolle eine Prognose für 2020 vorlegen.Noch vor wenigen Wochen sei erwartet worden, dass Nordex im laufenden Jahr den Sprung in die schwarzen Zahlen schaffe. Nach der Abarbeitung der wenig lukrativen Altaufträge und dank der vollen Auftragsbücher sollte endlich der Turnaround gelingen. Doch das sei vor der Corona-Krise gewesen.Anleger sollten vor den Zahlen in Deckung bleiben, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Nach der Talfahrt der vergangenen Tage müsse vor einem Neueinstieg nichts überstürzt werden. Zudem müsse sich erst zeigen, wie stark die Auswirkungen der Corona-Krise seien - und ob die Folgen überhaupt bereits abschätzbar seien. (Analyse vom 23.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: