Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

8,504 EUR -0,02% (18.12.2018, 10:47)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

8,506 EUR -1,66% (18.12.2018, 10:48)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 23 GW Windenergieleistung in über 25 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2017 einen Umsatz von knapp EUR 3,1 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 5.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA und Indien. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 1,5- bis 4,8-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (18.12.2018/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteur von "Der Aktionär", nimmt in dem aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Auch kurz vor Weihnachten reiße die Auftragsflut bei Nordex nicht ab. Der Windkraftanlagenbauer baue seine Präsenz im Wachstumsmarkt Argentinien mit einem Folgeauftrag von ihrem Kunden AES Generación weiter aus. Damit knüpfe er zwar nahtlos an den zuletzt recht positiven Newsflow an. Im aktuellen Marktumfeld sollten die Nachrichten jedoch weiterhin verpuffen. Das Wertpapier gehöre jedoch weiter auf die Watchlist.Der Windpark "Vientos Neuquinos" umfasse 24 Anlagen vom Typ AW132/3465 und entstehe in der Provinz Neuquén im Südwesten Argentiniens. AES Generación habe auch einen mehrjährigen Service der Turbinen beauftragt. Erst im September 2018 habe AES Generación einen Auftrag über die Lieferung von 30 Turbinen vom gleichen Anlagentyp bei Nordex platziert. Ebenso wie diese würden auch die Turbinen und die 120 Meter hohen Betontürme für "Vientos Neuquinos" lokal in Argentinien produziert.Damit würden sich die Auftragsbücher immer mehr füllen. Das dritte Quartal sei schon mit einem Auftragseingang in Höhe von 974 Megawatt (MW) abgeschlossen. "Mit fast einem Gigawatt Auftragseingang im dritten Quartal hat die Nordex Group das vierte Quartal in Folge einen sehr soliden und stabilen Auftragseingang gezeigt", so Vorstand José Luis Blanco vor wenigen Wochen. Im Vergleich zum Vorjahr sei das Volumen der fest vereinbarten Neuaufträge damit fast um ein Fünffaches gestiegen.Anleger können daher bei der Nordex-Aktie entweder mit einem Abstauberlimit im Bereich zwischen 7,00 und 7,40 Euro agieren, oder beim nachhaltigen Sprung über die Marke von 9,50 Euro zugreifen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.12.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: