Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol Deutschland: NDX1, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Wind- und Solarkraft seien Trendthemen an der Börse. Nordex, Vestas und Co würden auf eine beeindruckende Rally zurückblicken. 2021 könnte diese weitergehen. Denn Erneuerbare Energien würden immer mehr Unterstützung von politischer Seite erfahren. Nun habe sich auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier geäußert.International setze er große Hoffnungen in den neuen US-Präsidenten Joe Biden. "Ich halte es für richtig und notwendig, dass wir als Europäer als erste auf den neuen amerikanischen Präsidenten zugehen, um eine neue Klimaallianz zu schmieden", habe Altmaier der Deutschen Presse-Agentur gesagt. Biden habe angekündigt, dass die USA dem Pariser Klimaabkommen wieder beitreten würden, und sich selbst ambitionierte Ziele gesetzt."Ich sehe darin eine große Hoffnung für einen Neustart der Klimaschutzpolitik auf internationaler Ebene", habe Altmaier gesagt. "Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass es relativ schnell zu einem Klimagipfel zwischen Präsident Biden und der Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, kommt."Auf nationaler Ebene habe sich Altmaier dafür ausgesprochen, das Ziel für den Ausbau des Ökostroms bis 2030 anzuheben - sobald Klarheit über die Energieziele der EU herrsche. "Der Europäische Rat hat beschlossen, das europäische Klimaziel anzuheben. Das bedeutet, dass wir auch in Deutschland unser Ziel für die erneuerbaren Energien weiter anheben müssen."Die EU-Kommission habe noch nicht mitgeteilt, wie das verschärfte Ziel praktisch erreicht werden solle. Sie wolle im Sommer 2021 ein Paket dazu vorlegen. "Davon wird abhängig sein, welche Maßnahmen wir ergreifen müssen. Wir stehen hier vor großen Herausforderungen, nicht nur beim Stromverbrauch, sondern auch im Gebäudebereich und im Verkehrssektor", habe Altmaier gesagt. Für ihn stehe fest, dass Deutschland das neue EU-Ziel umfassend umsetze. "Und dazu gehört für mich zwingend auch ein höherer Anteil von erneuerbaren Strom."Die Bundesregierung habe bisher das Ziel, den Anteil der erneuerbaren Energien aus Wind und Sonne am Stromverbrauch bis 2030 auf 65 Prozent zu erhöhen. Vor dem Hintergrund der neuen EU-Ziele wolle die schwarz-rote Koalition im ersten Quartal 2021 über ein höheres Ökostrom-Ziel verhandeln. 2020 hätten die erneuerbaren Energien nach vorläufigen Berechnungen von Energieverbänden rund 46 Prozent Anteil am Stromverbrauch in Deutschland gedeckt.Höhere Ökostromziele und eine Zusammenarbeit der EU mit den USA würden Nordex, Vestas und Co in die Karten spielen. Die Auftragsbücher der Turbinenbauer seien ohnehin voll, jetzt könnten diese weiter Zuwachs erfahren. Dauerfavorit des "Aktionär" bleibe der Weltmarktführer Vestas, seit der Neuempfehlung im Mai stehe bereits ein Plus von 135 Prozent zu Buche.Wer es spekulativer mag, greift zu Nordex, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Gelinge dem deutschen Wettbewerber der Turnaround, sei eine deutlich höhere Bewertung möglich. (Analyse vom 29.12.2020)