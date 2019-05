Börsenplätze Nordex-Aktie:



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 25 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von etwa EUR 2,5 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 5.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und demnächst auch in Argentinien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 1,5- bis 4,8-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (14.05.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Bereits in den vergangenen Wochen habe die Nordex-Rally etwas an Schwung verloren. Jetzt habe der Windanlagenbauer zudem mit den Zahlen zum ersten Quartal 2019 enttäuscht. Anleger hätten deutlich mehr erwartet und die Aktie im frühen Handel zwischenzeitlich über fünf Prozent nach unten geschickt. Der Abverkauf sei jedoch nur von kurzer Dauer gewesen.Nordex habe in den ersten drei Monaten einen Verlust von 35 Millionen Euro hinnehmen müssen - deutlich mehr als die 19 Millionen Euro im Vorjahr. Auch das operative Ergebnis sei klar von 20,0 auf 3,3 Millionen Euro zurückgegangen. Die EBITDA-Marge sei damit von 4,1 auf 0,8 Prozent zurückgegangen. Vor allem niedrige Installationszahlen hätten das Unternehmen belastet. Der Umsatz sei um 18,3 Prozent auf 399 Millionen Euro gesunken.Die Erwartungen der Analysten seien mit den Zahlen verfehlt worden. Allerdings rechne Nordex im zweiten Halbjahr mit erheblich höheren Umsätzen. Die Prognose sei deshalb bestätigt worden. Angepeilt würden Erlöse von 3,2 bis 3,5 Milliarden Euro und eine EBITDA-Marge von 3,0 bis 5,0 Prozent."Der Aktionär" habe zuletzt immer wieder darauf hingewiesen, dass nach der Rekordrally eine Konsolidierung überfällig sei. Mit dem Rücksetzer im frühen Handel sei das Kauflimit bei 12,50 Euro aktiviert worden.Mutige Anleger spekulieren nun wieder auf steigende Kurse, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Denn klar sei: Windkraft sei wieder gefragt, die Branche verspreche viel Potenzial. (Analyse vom 14.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link