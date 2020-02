Börsenplätze Nordex-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

11,35 EUR +1,07% (26.02.2020, 16:09)



Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

11,39 EUR +3,73% (26.02.2020, 16:25)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 27 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von etwa 2,5 Mrd. EUR. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 6.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (26.02.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windkraftanlagen-Herstellers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Die Turbinenbauer Nordex, Vestas und Co würden sich über volle Auftragsbücher freuen und würden seit Monaten ständig neue Aufträge melden. Nur im einstigen Vorzeigeland Deutschland krisele der Ausbau der Windkraft. Aufwendige Genehmigungsverfahren und zunehmender Widerstand in der Gesellschaft belasten. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier wolle die geplante Regel zum Mindestabstand deshalb lockern.Das Ministerium des CDU-Politikers habe einen neuen Vorschlag erarbeitet, in der SPD werde er wohlwollend kommentiert. Zuerst habe der Spiegel darüber berichtet. Die Bundesländer sollten demnach selbst entscheiden, ob mindestens 1.000 Meter Abstand zwischen Siedlungen und Windrädern bei ihnen eingehalten werden müssen. Bisher sollten die 1.000 Meter grundsätzlich bundesweit gelten - Länder und Kommunen, die das nicht möchten, hätten dann beschließen müssen, diese Regel nicht anzuwenden.Diese ursprünglich geplante Regelung, genannt Opt-out, hätte aus Sicht von Kritikern in den Ländern und Gemeinden dazu führen können, dass bereits gefundene Kompromisse aufbrechen würden und neu verhandelt werden müssten. Nun könnte eine sog. Opt-in-Regelung kommen: Wer 1.000 Meter Abstand wolle, müsse sich dann aktiv dafür entscheiden.Parallel solle dem Vorschlag zufolge überprüft werden, ob Deutschland auf dem Weg sei, den angepeilten Ökostrom-Anteil von 65 Prozent bis 2030 zu schaffen. Die Bundesländer sollten sich dafür Ziele setzen. Ziel sei ein Koordinierungsmechanismus für eine länderscharfe Zielerreichung der 65 Prozent über alle Ökostrom-Sektoren - also Wind an Land, auf See, Solaranlagen und Biogas.Für Nordex wären Fortschritte beim deutschen Wind-Ausbau durchaus erfreulich. Doch auch ohne den Heimatmarkt seien die Bücher voll. Für nachhaltig steigende Kurse müsse Nordex das Margenproblem in den Griff bekommen.Anleger sollten vor den Zahlen am 24. März an Bord bleiben, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link