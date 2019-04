Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

14,27 EUR -3,39% (18.04.2019, 11:00)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 25 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von etwa EUR 2,5 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 5.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und demnächst auch in Argentinien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 1,5- bis 4,8-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (18.04.2019/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Nordex: Neugeschäft äußerst stark - AktienanalyseDie Papiere des Windkraftanlagenherstellers Nordex (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) gehören 2019 zu den stärksten deutschen Aktien, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.In der Spitze habe sich der Titel glatt verdoppelt. Dabei hätten die Hamburger zuletzt mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt. Die Auftragsflaute 2017 habe Nordex die Ergebnisse verhagelt: Der Konzern habe die Ziele für 2018 nach neun Monaten senken müssen. Hinzu sei der harte Preiskampf unter den Herstellern gekommen, denn europaweit würden Ausschreibungen inzwischen überwiegend über Auktionen stattfinden.Das Management habe mit Kosteneinsparungen reagiert und dabei auch vor Entlassungen nicht zurückgeschreckt. Der Erfolg der Maßnahmen habe sich rasch eingestellt: Die vorläufigen 2018er Zahlen seien zwar nicht berauschend gewesen, hätten aber die gesenkte Prognose erreicht. Demnach sei der Umsatz um ein Fünftel auf 2,46 Mrd. Euro gesunken. Das EBITDA habe sich sogar nahezu auf 101,7 Mio. Euro halbiert (Marge: 4,1 Prozent).Überraschend stark sei die 2019er Prognose ausgefallen: Nordex traue sich einen Umsatzanstieg auf 3,2 Mrd. bis 3,5 Mrd. Euro zu. Analysten hätten zuletzt nur mit knapp drei Mrd. Euro gerechnet. Basis für den Optimismus sei ein äußerst starkes Neugeschäft. Da Nordex aber erst noch zeigen muss, dass sich die Orderflut auch in einer Erhöhung der Profitabilität niederschlagen wird - die EBITDA-Marge wird für 2019 zwischen 3 und 5% erwartet -, ist die Aktie nach dem Kursanstieg kein Kauf mehr, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 15/2019)Börsenplätze Nordex-Aktie:XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:14,29 EUR -2,59% (18.04.2019, 10:42)