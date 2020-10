XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

13,45 EUR +1,43% (09.10.2020, 09:46)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 28 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von etwa EUR 3,3 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 7.900 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (09.10.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windkraftanlagen-Herstellers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Es gehe derzeit Schlag auf Schlag bei Nordex: Der deutsche Turbinenbauer melde zahlreiche Neuaufträge. An der Börse komme das gut an, die Aktie sei mittlerweile auf ein neues 52-Wochen-Hoch geklettert. Ein neuer Auftrag aus Großbritannien könnte nun für weitere Kursgewinne sorgen.Nordex liefere13 Turbinen des Typs N133/4.8 nach Großbritannien. Hinzu komme ein Premium-Service-Auftrag über 15 Jahre für den 62-Megawatt-Windpark. Über den Namen des Kunden und des Projekts sei derweil nichts bekannt geworden.Die Nachfrage nach Erneuerbaren Energien dürfte künftig immer stärker anziehen. Nordex sollte weiter mit vollen Auftragsbüchern profitieren. Gelinge es dem Konzern, diese auch endlich in profitable Umsätze zu verwandeln, dürfte die Nordex-Aktie noch einmal durchstarten. Nächstes Ziel sei der Widerstand bei 15 Euro, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.10.2020)Börsenplätze Nordex-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:13,49 EUR +1,97% (09.10.2020, 10:00)