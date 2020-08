XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

11,10 EUR +0,82% (27.08.2020, 15:54)



Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

11,09 EUR +0,09% (27.08.2020, 15:58)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 28 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von etwa EUR 3,3 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 7.900 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (27.08.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windkraftanlagen-Herstellers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Die Turbinenbauer Siemens Gamesa (ISIN: ES0143416115, WKN: A0B5Z8, Ticker-Symbol: GTQ1) und Vestas (ISIN: DK0010268606, WKN: 913769, Ticker-Symbol Kopenhagen: VWS.CO) müssten nach der starken Kursrally zuletzt am Donnerstag Federn lassen. Ein enttäuschender Ausblick von Gamesa laste auf der Branche. Doch der deutsche Rivale Nordex könne sich davon abkoppeln. Der Titel lege weiter zu und nähere sich dem Corona-Erholungshoch bei 11,68 Euro an.In den vergangenen Wochen habe die Nordex-Aktie den beiden großen Konkurrenten etwas hinterhergehinkt. Das Problem: die mangelnde Profitabilität. Corona-bedingt hätten zuletzt zwar auch Vestas und Siemens Gamesa rote Zahlen geschrieben. Grundsätzlich seien die großen Wettbewerber aber nachhaltig profitabel - was bei Nordex nicht der Fall sei.Die Angst, dass dem TecDAX-Unternehmen ein ähnliches Schicksal drohen könnte wie dem Pleitekonzern Senvion, laste nach wie vor auf der Aktie. Doch die starke neue Turbinengeneration Delta4000 verspreche höhere Margen, die Auftragsbücher seien ohnehin prall gefüllt. Nordex habe dank sinnvoller Schritte zur Stärkung der Bilanz ausreichend finanziellen Spielraum und dürfte in den kommenden Jahren vom Boom der Erneuerbaren Energien profitieren - dann auch zur Freude der Aktionäre.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: