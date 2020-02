Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

12,12 EUR +1,08% (05.02.2020, 11:15)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 27 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von etwa 2,5 Mrd. EUR. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 6.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (05.02.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windkraftanlagen-Herstellers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Die Situation in der Windbranche bleibe kompliziert. Zwar seien die Auftragsbücher voll, dennoch gebe es weitreichende Probleme. In Deutschland stagniere der Ausbau, bis auf den dänischen Weltmarktführer Vestas würden praktisch alle Konzerne mit Margenproblemen kämpfen. Die Nordex-Aktie komme deshalb seit Wochen nicht in Schwung.In der vergangenen Woche habe der Wettbewerber Siemens Gamesa den Markt noch mit enttäuschenden Zahlen geschockt. Die Sorgen der Anleger seien aber mittlerweile wie weggeblasen. Ursache: Die Mutter Siemens stocke die Beteiligung auf und zahle dafür einen satten Aufschlag. Siemens Gamesa solle ein wichtiger Bestandteil des Portfolios der neuen Siemens Energy sein.Wie bei den Zahlen lasse auch der jetzige Kurssprung bei Siemens Gamesa keine Schlussfolgerungen auf Nordex zu. Nordex müsse seine Margenprobleme in den Griff bekommen. Gelinge das, sei eine Kursrally möglich. Bis zu den Zahlen dürfte nach vielen Enttäuschungen in der Vergangenheit jedoch die Skepsis überwiegen. Wer investiert sei, bleibe an Bord, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.02.2020)Börsenplätze Nordex-Aktie:XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:12,10 EUR 0,00% (05.02.2020, 11:00)