Börsenplätze Nordex-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

9,73 EUR +1,51% (19.09.2019, 10:05)



Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

9,73 EUR +1,20% (19.09.2019, 10:22)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 25 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von etwa 2,5 Mrd. EUR. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 5.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und demnächst auch in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (19.09.2019/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





München (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Obwohl der Klimaschutz immer mehr in den Fokus der Öffentlichkeit rückt, ist der Bau neuer Windräder in Deutschland fast zum Erliegen gekommen, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung zu der Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF).Gerade einmal 35 Windräder seien im ersten Halbjahr dieses Jahres errichtet worden. Dabei seien Windkraftanlagen ein wichtiger Baustein für den Mix zur nachhaltigen emissionsfreien Energieerzeugung. 2018 habe der Beitrag zur deutschen Nettostromproduktion bereits bei 23,9% gelegen. Einer der größten Hersteller von Onshore-Windenergieanlagen hierzulande ist Nordex, welches außerhalb von China zu den weltweiten Top 5 der Branche zählt, so die Aktienanalysten der Bank Vontobel Europe AG.Da zuletzt die Geschäfte in Deutschland, einem der größten Absatzmärkte für Windkraftanlagen, nicht gut gelaufen seien, habe sich Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier eingeschaltet um die hiesige Windindustrie zu retten. Problematisch seien vor allem planungs- und genehmigungsrechtliche Hürden, welche beseitigt werden sollten. Führende Verbände aus der Windenergiebranche würden einen klaren (naturschutz-)rechtlichen Rahmen sowie Ausnahmen vom Artenschutz fordern. Bund und Länder sollten Flächen für die Nutzung ausweisen und bestehende Anlagen leichter durch neue ersetzt werden können. Aktuell gebe es, über das ganze Land verteilt, schon fast 30.000 Anlagen. Aktuell mangele es an Flächen für neue Projekte.Trotz der Schwierigkeiten sei laut Zahlen des Fraunhofer Instituts Windenergie im laufenden Jahr die Energiequelle mit dem größten Anteil an der öffentlichen Erzeugung gewesen. Während letztes Jahr noch der größte Teil aus Braunkohle gestammt habe, könnte dieses Jahr der größere Anteil der Energie von Windkraftanlagen erzeugt werden.Aktuell stünden laut "Handelsblatt" Projekte, die weitere 750 MWh Leistung bringen könnten, still, weil dagegen noch Klagen anhängig seien. Die Bundesregierung habe für den weiteren Ausbau klare Ziele formuliert. Bis 2030 solle der Anteil erneuerbarer Energien von derzeit 38% auf 65% erhöht werden.Die gute Auftragslage, das gesteigerte öffentliche Interesse sowie die starke Stellung könnten Nordex auch in Zukunft zu einem erfolgreichen Geschäft verhelfen.Die Nordex-Aktie werde aktuell bei EUR 8,79 (05.09.2019) gehandelt. Das 52-Wochenhoch habe bei EUR 15,75 gelegen (03.04.2019). Das Jahrestief habe bei EUR 7,11 gelegen (16.11.2018). Bei Bloomberg würden fünf Analysten die Aktie auf "buy", acht Analysten auf "hold" und ein Analyst auf "sell" setzen. (Ausgabe September 2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link