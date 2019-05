XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

13,21 EUR +0,30% (15.05.2019, 14:48)



Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

13,25 EUR +1,77% (15.05.2019, 15:06)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 25 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von etwa 2,5 Mrd. EUR. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 5.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und demnächst auch in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (15.05.2019/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Stefan Limmer, Redakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Nordex sei einer der Top-Gewinner auf dem deutschen Börsenparkett in den ersten drei Monaten des Jahres gewesen. Im Hoch habe das Jahresplus bei knapp über 100 Prozent gelegen. Mittlerweile habe sich die Begeisterung der Anleger gelegt und die Aktie stecke in einer Konsolidierung, die aufgrund ihrer Intensität durchaus besorgniserregend sei.Vom Jahreshoch bei fast 16 Euro habe der TecDAX-Wert im Tief rund 25 Prozent einbüßen müssen. Neben dem schwachen Gesamtmarkt, hätten zudem die jüngsten Zahlen nicht für Begeisterungsstürme gesorgt. Die Erwartungen der Analysten seien mit den Zahlen verfehlt worden. Laut Konzernangaben dürfte jedoch im zweiten Halbjahr mit deutlich höheren Umsätzen zu rechnen sein. Auch die Nachfrage nach Windenergie sei weiterhin ungebrochen und verspreche viel Potenzial für die entsprechenden Konzerne.Aus TSI Sicht sei ebenfalls alles im grünen Bereich. Seit Wochen stehe die Nordex-Aktie an der Spitze der HDAX TSI Rangliste. Zwischenzeitlich habe der TSI Wert sogar bei perfekten 100 Prozent gelegen. Mittlerweile sei der TSI Wert zwar etwas zurückgekommen, notiere aber mit 99,3 Prozent immer noch extrem hoch und auch die Pole-Position könne die Aktie weiter verteidigen. Auf Platz 2 folge mit einem TSI Wert von 97,5 Prozent Dialog Semiconductor.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: