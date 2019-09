Börsenplätze Nordex-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

10,79 EUR -0,74% (23.09.2019, 08:40)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

11,00 EUR (20.09.2019)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 25 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von etwa 2,5 Mrd. EUR. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 5.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und demnächst auch in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (23.09.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Das Klimapaket der Bundesregierung wirke auf Erneuerbare-Energien-Werte positiv. Die Papiere von Nordex hätten am Freitag sieben Prozent auf 11,00 Euro zugelegt. Die Spitzen der großen Koalition hätten sich auf ein Maßnahmenpaket geeinigt, mit dem die Bundesrepublik ihre verbindlichen Klimaschutz-Ziele für 2030 schaffen solle. Als zentrales Element solle klimaschädliches Kohlendioxid (CO2) einen Preis bekommen und Benzin und Diesel, Heizöl und Erdgas verteuern. Zudem solle der Ausbau des Ökostroms beschleunigt werden.Derzeit stocke vor allem der Ausbau der Windkraft an Land, weil es lange Genehmigungsverfahren und viele Klagen gebe. Um die Akzeptanz für neue Windräder zu erhöhen, sollten Kommunen künftig eine finanzielle Beteiligung am Betrieb von Anlagen erhalten. Beim Ausbau von Photovoltaik solle eine bisherige Förder-Begrenzung aufgehoben werden.Von den Entscheidungen könnten hierzulande vor allem Nordex und SMA erheblich profitieren, habe Analyst Guido Hoymann vom Bankhaus Metzler geschrieben. Ein Ausbau der Windkraftaktivitäten könne den in Deutschland erzielten Umsatzanteil von Nordex von derzeit unter 5 auf rund 20 Prozent steigen lassen, so Hoymann. Der Experte empfehle die Aktien zum Kauf mit einem Kursziel von 15,50 Euro.Die Anteile des Hamburger Windkraftanlagenbauers hätten bereits am Vortag im späten Handel angezogen und deutlich zugelegt. Mit dem erneuten deutlichen Plus am Freitag sei die Aktie von Nordex auf den höchsten Stand seit Mitte August gestiegen. Der Wert sei damit an einen wichtigen Widerstand herangelaufen. Gelinge der Ausbruch über die Marke von 11,30 Euro sowie die 200-Tage-Linie, würde dies den Weg bis zur nächsten Hürde bei 12,00 Euro freimachen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link