XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

26,96 EUR +4,74% (30.03.2021, 17:39)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 32 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von etwa EUR 4,7 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (31.03.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.In der Windbranche sei die Euphorie wieder förmlich spürbar. Auch bei Nordex würden sich die guten Nachrichten häufen. Am Mittwoch habe der deutsche Turbinenbauer erneut einen neuen Auftrag vermeldet. Auftraggeber sei der staatliche Energieversorger Ignitis Group aus Litauen, der auch einen Premium-Service-Vertrag über 15 Jahre abgeschlossen habe. Mitte des laufenden Jahres sollten die Infrastrukturarbeiten beginnen, Lieferung und Errichtung der Anlagen sei für 2022 geplant.An der Börse kämen die zahlreichen Neuaufträge von Nordex und die ambitionierten Windpläne in den USA gut an. Die Aktie habe sich deutlich von den Korrekturtiefs gelöst und notiere nur noch knapp unterhalb des Mehrjahreshochs. Nachdem es gestern bereits kurzzeitig über die 27-Euro-Marke gegangen sei, könnte es bereits heute zum Ausbruchsversuch kommen. Gelinge der Sprung über das Mehrjahreshoch, wäre der Weg nach oben aus charttechnischer Sicht bis in den Bereich 33 Euro vorerst frei. So hoch habe die Nordex-Aktie letztmals zum Jahreswechsel 2015/16 notiert.Der Windboom dürfte in den kommenden Jahren erst richtig Fahrt aufnehmen. Das spiele Nordex in die Karten. Anleger könnten auf das neue Kaufsignal setzen und sollten die Gewinne laufen lassen. Auch Neueinsteiger könnten noch zugreifen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 31.03.2021)Börsenplätze Nordex-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:26,88 EUR +0,67% (31.03.2021, 08:57)