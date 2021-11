Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

16,15 EUR +3,99% (25.11.2021, 09:53)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

16,31 EUR +5,98% (25.11.2021, 09:38)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat über 35 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von etwa EUR 4,6 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (25.11.2021/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Turbinenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.In schöner Regelmäßigkeit melde der Turbinenbauer Nordex derzeit neue Aufträge. Auch am Donnerstag sei es wieder so weit, ein großer Auftrag aus Peru habe ergattert werden können. Im frühen Handel reagiere die Aktie zwar positiv, doch noch sei der Abwärtstrend nicht überwunden. Es bleibe spannend.Nordex liefere 30 Turbinen des Typs N155/5.X für einen 177-Megawatt-Windpark in Peru. Im Herbst 2022 solle mit der Errichtung begonnen werden, zu dem Auftrag zähle zudem eine Laufzeit von zehn Jahren. Die Namen von Kunde und Projekt seien nicht genannt worden.Der Konzern untermauere damit einmal mehr, dass die Auftragslage gut bleibe. Dennoch komme die Aktie an der Börse nicht mehr nachhaltig in Fahrt. Das ewige Problem bleibe die Profitabilität. Bereits vor der Pandemie sei die Marge niedrig gewesen, der Konzern habe rote Zahlen geschrieben. Hohe Rohstoffkosten und die Probleme in der Lieferkette hätten hier zusätzlich belastet und dafür gesorgt, dass die angepeilten Verbesserungen auf sich warten lassen würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: