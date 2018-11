Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 23 GW Windenergieleistung in über 25 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2017 einen Umsatz von knapp EUR 3,1 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 5.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA und Indien. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 1,5- bis 4,8-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (22.11.2018/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von Martin Mrowka, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Martin Mrowka von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Hamburger Windkraftanlagen-Herstellers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Der Windkraftanlagenbauer könne mal wieder einen Großauftrag verbuchen. Statkraft, Europas größter Erzeuger erneuerbarer Energie, habe Nordex mit der Lieferung von sieben Turbinen vom Typ N100/3300 für den 23,1-MW-Windpark "Kilathmoy" in Irland beauftragt. Der Vertrag umfasse zudem einen Premium-Service mit einer Laufzeit von 20 Jahren. Die Infrastrukturarbeiten im Windpark würden bald beginnen, habe Nordex bekannt gegeben. Die Errichtung der ersten Turbinen erfolge im Sommer 2019. Ende 2019 werde "Kilathmoy" vollständig in Betrieb gehen.Der TecDAX-Titel habe am Dienstag-Vormittag bis auf 7,94 Euro angezogen, habe sich jedoch auf dem Niveau nicht lange behaupten können. Im Bereich um 8,00 Euro treffe die Nordex-Aktie auf eine Charthürde in Form des Oktober-Tiefs. Werde diese Zone überschritten, wäre charttechnisch Luft bis etwa 9,00 Euro. Leicht darüber lägen Widerstände in Form der 200-Tage-Linie und einer Abwärtstrendlinie. Nach unten sollte der Support bei 7,00 Euro nicht unterschritten werden.Für interessierte Anleger besteht keine Eile zum Kauf der Nordex-Aktie, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.11.2018)Börsenplätze Nordex-Aktie:XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:7,934 EUR +2,37% (22.11.2018, 16:17)