Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 25 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von etwa 2,5 Mrd. EUR. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 5.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und demnächst auch in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (06.06.2019/ac/a/t)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Der deutsche Windkraftanlagenbauer rüste sich für die Zukunft mit einem ersten Produktionswerk im argentinischen Córdoba. Zusammen mit dem Kooperationspartner Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) und dem argentinischen Präsidenten Mauricio Macri und Wirtschaftsvertretern habe Nordex die Eröffnung am neuen Standort gefeiert. Für Nordex sei das neue Produktionswerk die logische Konsequenz einer guten Auftragslage in Argentinien.Nach dem fulminanten Jahresstart sei die Nordex-Aktie in eine gesunde Konsolidierungsphase übergegangen. Mittlerweile habe das Kauflimit des "Aktionärs" bei 12,50 Euro gegriffen. Aktuell würden aber die Impulse fehlen, den kurzfristigen Abwärtstrend nach oben zu durchbrechen und eine neue dynamische Aufwärtsbewegung zu starten. Dafür brauche es neue lukrative Aufträge von Nordex. Investierte Anleger sollten die Ruhe bewahren und nicht das Handtuch werfen. Aktuell notiere die Nordex-Aktie mit 12,66 Euro leicht über dem Einstiegsniveau, so Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:12,62 EUR -0,94% (06.06.2019, 11:10)Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:12,54 EUR -1,34% (06.06.2019, 11:25)