XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

13,11 EUR -0,83% (08.10.2020, 10:15)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 28 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von etwa EUR 3,3 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 7.900 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (08.10.2020/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Nordex: Erholung der Auftragslage setzt sich fort - AktienanalyseDie Nordex-Aktie (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat derzeit einen Lauf, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Allein in den vergangenen vier Wochen habe sich der Kurs des Windkraftanlagenbauers um rund 18 Prozent nach oben geschraubt. In der Drei-Monats-Perspektive stehe sogar ein Plus von knapp 46 Prozent an der Anzeigentafel. Der März-Crash sei damit komplett wettgemacht. Zwar sei Nordex im ersten Halbjahr wegen der Corona-Krise tiefer in die roten Zahlen gerutscht. Den Umsatz habe das Unternehmen allerdings auf gut zwei Mrd. Euro verdoppeln können. Zudem habe der Konzern in den vergangenen Monaten etliche neue Aufträge an Land ziehen können.Erst Anfang der Woche habe Nordex einen neuen Großauftrag aus den USA gemeldet. Man solle 62 Turbinen des Typs "N149/4.0-4-5" mit einem Betriebsmodus von 4,8 Megawatt (MW) liefern, hätten die Hamburger am Dienstag angekündigt. Die Anlagen mit insgesamt 297,6 MW Leistung sollten ab dem Frühjahr 2021 im Mittleren Westen der USA errichtet werden. Es sei die zweite große US-Order innerhalb weniger Wochen. Bereits Mitte September habe Nordex aus den Vereinigten Staaten einen Auftrag über Windkraftanlagen mit einer Kapazität mehr als 300 MW erhalten. Die Erholung der Auftragslage setze sich damit fort, nachdem diese im zweiten Quartal stark unter der Corona-Krise gelitten habe - sehr zur Freude der Börse. (Ausgabe 40/2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link