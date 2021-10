XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat über 35 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von etwa EUR 4,6 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (15.10.2021/ac/a/t)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Windkraftanlagen-Herstellers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) von 17,70 Euro auf 15,70 Euro.Der Auftragseingang (Projekte) habe sich in Q3 2021 auf 1.829 (Vj.: 1.229; Q2 2021: 1.534) Megawatt belaufen (Q1-Q3 2021: +23% auf 4.610 (Vj.: 3.786) Megawatt). Es handle sich dabei um einen der höchsten Quartalswerte der letzten Jahre (aber Megawatt seien nicht gleich Euro), allerdings habe der feste Auftragsbestand (Projekte) per Ende Juni 2021 (4,83 Mrd. Euro) auch auf dem niedrigsten Niveau seit 31.03.2019 gelegen. Die generellen Trends in der Energiewelt (Dekarbonisierung, Elektrifizierung) seien nach Erachten des Analysten nach wie vor positiv für Nordex. In der Vergangenheit habe Nordex dies aber nicht in nachhaltige Ergebnissteigerungen ummünzen können. Zudem seien die Rohstoffpreise und die Zinsen (verteuere die Kundenfinanzierung) jüngst gestiegen, was nach Erachten des Analysten ein Risiko für die Geschäftsentwicklung darstelle. Ferner würden sich seines Erachtens erhöhten Unsicherheiten für Nordex durch den Einsturz einer Windkraftanlage in Haltern ergeben (aus Sicherheitsgründen den Betrieb von insgesamt 17 Anlagen angehalten sowie die Inbetriebnahme von zwei Anlagen gestoppt, insgesamt 1.222 Anlagen des eingestürzten Typs verkauft), deren Ursache noch nicht geklärt sei.In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (12 Monate) von knapp <10% lautet das Rating für die Nordex-Aktie weiterhin "halten", so Sven Diermeier, Analyst von Independent Research. (Analyse vom 15.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link