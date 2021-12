Börsenplätze Nordex-Aktie:



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat über 35 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von etwa EUR 4,6 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (14.12.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Turbinenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Die Nordex-Aktie hänge im nervösen Marktumfeld weiter im Seitwärtstrend fest. Angespannte Lieferketten und die Verwerfungen an den Rohstoffmärkten würden nach wie vor auf die Marge drücken. Derweil melde der Konzern weiter beständig neue Aufträge. Diesmal habe der Turbinenbauer in den USA zugeschlagen.Von Swift Current Energy komme der Auftrag über 41 Turbinen des Typs N149/4.X für einen Windpark in Texas mit einem Volumen von insgesamt 196 Megawatt. Das Projekt "Castle Gap" solle Ende 2022 in Betrieb genommen werden, die Turbinen würden wohl im Sommer 2022 geliefert und installiert. Zum Auftrag gehöre auch ein Servicevertrag über fünf Jahre."Wir freuen uns sehr, Swift Current Energy auf ihrem Weg zur Senkung der CO2-Emissionen des US-Stromsektors mit dem Einsatz unserer Windturbinentechnologie im Castle Gap Projekt zu unterstützen", so Nordex-Vertriebschef, Patxi Landa. "Die N149/4.X-Turbinen mit ihren flexiblen Leistungsmodi werden in der Leistung von 4,8 MW betrieben, um eine maximale saubere Stromerzeugung am Standort zu gewährleisten."Trotz der langfristig guten Aussichten in der Windbranche bleiben Anleger deshalb vorerst weiter an der Seitenlinie, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur Nordex-Aktie. (Analyse vom 14.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link