XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

17,74 EUR -1,22% (09.03.2022, 09:38)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat über 35 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von etwa EUR 4,6 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (09.03.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Überraschend habe der deutsche Turbinenbauer am Mittwoch vorläufige Zahlen vorgelegt. Während die hohen Kosten wie erwartet auf den Gewinn drücken würden, lege der Umsatz weiter zu. In einer ersten Reaktion kämen die Eckdaten am Markt gut an, die Nordex-Aktie setze ihre Rally der vergangenen Tage vorerst weiter fort."Die Nordex Group hat sich unter schwierigen Rahmenbedingungen 2021 gut behauptet und ihren Wachstumskurs fortgesetzt: Dies zeigt sich in den gestiegenen Umsatz-, Installations-, Produktions- und Auftragseingangszahlen. Demgegenüber standen die sehr hohen Kosten für Logistik - insbesondere Seefrachten - und Rohstoffe, die unsere Profitabilität wie erwartet, deutlich belastet haben", habe CEO José Luis Blanco erklärt. Besonders stark habe sich derweil der Auftragseingang entwickelt. Endgültige Zahlen und auch eine Prognose sollten am 29. März folgen.Das Margenproblem sei bekannt gewesen und überrasche nicht. Entsprechend würden die Zahlen auch für keinen Schrecken bei den Anlegern sorgen. Entscheidend sei aber, wie sich der derzeitige Energiepreisschock auf die Prognose auswirken werde. "Der Aktionär" favorisiere weiter die Small Caps Energiekontor und ABO Wind im deutschen Green-Tech-Bereich, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.03.2022)Börsenplätze Nordex-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:17,50 EUR -2,51% (09.03.2022, 09:53)