Börsenplätze Nordex-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

14,08 EUR +6,26% (09.11.2021, 16:45)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

13,90 EUR -2,66% (09.11.2021, 16:29)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat über 35 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von etwa EUR 4,6 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (09.11.2021/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Nach Vestas und Siemens Gamesa habe nun auch Nordex schwache Margen und teilweise gesenkte Jahresziele veröffentlicht. Höhere Kosten infolge der Unsicherheiten in den Rohstoff- und Logistikmärkten würden den Hamburger Windkraftanlagenbauer deutlich pessimistischer stimmen. Die Anleger seien aber nur kurz geschockt gewesen. Die Aktie könne sich schon von den Tiefstständen lösen.Zwar werde der Jahresumsatz etwas steigen, die Ergebnismarge 2021 allerdings deutlich hinter der bisherigen Prognose liegen, habe es bereits gestern Abend aus der Hamburger Konzernzentrale geheißen. Zunächst sei es daher für das Nordex-Papier steil auf Talfahrt gegangen. Bei 12,88 Euro, dem tiefsten Stand seit Anfang Oktober, habe dann aber eine spürbare Erholung eingesetzt. Gegen Mittag sei der Verlust dann wieder wettgemacht und die charttechnisch wichtige 13-Euro-Marke zurückerobert worden.Wie sei es zu der Trendwende gekommen? Goldman-Analyst Ajay Patel habe bei Nordex die wichtigsten Eckdaten und den gesenkten Ausblick zwar negativ bewertet, das alles sei ihm zufolge angesichts des steigenden Kostendrucks in der Windkraftanlagen-Branche aber keine große Überraschung mehr. Er habe die Einstufung für Nordex daher auf "neutral" mit einem Kursziel von 18,40 Euro belassen.Auch Guido Hoymann vom Bankhaus Metzler habe nur konstatiert: Nach den Warnungen der Wettbewerber habe es "nun also auch Nordex" getroffen. Seine Schlussfolgerung daraus laute lapidar: "Da die Hauptrisikofaktoren weiter die Transportkosten und die Stahlpreise bleiben, und diese auch so rasch nicht mehr fallen dürften, muss die Branche ihr Heil in Preissteigerungen für ihre eigenen Produkte suchen." Der Analyst habe das Kursziel von 23 auf 20 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "buy" belassen.Die Nordex-Aktie habe in den letzten Monaten bereits deutlich an Wert eingebüßt. "Der Aktionär" bleibt aber dabei: Fällt die Aktie nachhaltig unter die 13 Euro, dürfte sich die Talfahrt noch einmal beschleunigen. Auch wenn sich der Titel heute wieder etwas von dieser Marke lösen kann, sollten Anleger vor einem Einstieg die weiteren Zahlen am 15. November abwarten, so Michael Schröder. (Analyse vom 09.11.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link