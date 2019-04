Börsenplätze Nordex-Aktie:



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 25 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von etwa EUR 2,5 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 5.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und demnächst auch in Argentinien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 1,5- bis 4,8-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (08.04.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Nach der 90%-Rally seit Jahresbeginn sei die Nordex-Aktie bei den Anlegern in Deutschland in aller Munde. Die Hauptursache für das Comeback des Windkraftanlagenherstellers seien die starken Auftragseingänge. Diese dürften anhalten, ohne Windenergie sei die Energiewende kaum umsetzbar. Die Entwicklung sei beeindruckend.Die Statistik für den deutschen Heimatmarkt untermauere die Bedeutung von Windkraft für die neue Energiewelt. In den letzten Jahren habe sich die Stromerzeugung durch Wind in Deutschland vervielfacht. Im Vergleich zu 2013 habe sich die Zahl der Terawattstunden bis 2018 bereits verdoppelt.Und nicht nur die absolute Zahl sei deutlich gestiegen. Auch die Bedeutung für den deutschen Energiemix nehme von Jahr zu Jahr zu. 2018 habe der Anteil der Windkraft bereits bei 17,5 Prozent gelegen - noch 2014 seien es keine zehn Prozent gewesen. Es sei ein klarer Trend, der Mut mache.Das Beispiel Deutschland solle nun Schule machen. Nachdem der Heimatmarkt wegen des Preiskampfes und der zunehmenden Sättigung inzwischen als schwierig gelte, versuche Nordex mehr und mehr in neue Märkte zu expandieren. Diese Strategie scheine aufzugehen. Neben neuen Aufträgen solle so vor allem auch die Profitabilität wieder gesteigert werden - denn trotz aller Euphorie müsse Nordex erst noch beweisen, dass der Konzern nachhaltig schwarze Zahlen schreiben könne.Neueinsteiger sollten vor dem Kauf noch abwarten, selbst bei einem Rücksetzer in den Bereich knapp über der 12-Euro-Marke wäre das Long-Szenario noch intakt, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Ein Kauflimit bei 12,50 Euro biete sich an. (Analyse vom 08.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link