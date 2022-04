XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

16,51 EUR +3,38% (19.04.2022, 17:35)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat über 39 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2021 einen Umsatz von etwa EUR 5,4 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.600 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Markt-anforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (20.04.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Turbinenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Die Berg- und Talfahrt bei Nordex setze sich fort. Während der branchenübergreifende Schwung für Green-Tech-Aktien zuletzt immer wieder für Kursgewinne gesorgt habe, würden die Probleme des Turbinenbauers selbst nach wie vor belasten. Im abgelaufenen Quartal sei nun sogar der Auftragseingang schwächer als im Vorjahr ausgefallen.In den ersten drei Monaten 2022 habe Nordex Aufträge mit einem Gesamtvolumen von 1,17 Gigawatt erhalten - nach knapp 1,25 Gigawatt im Vorjahr. Zumindest der Anteil der margenstarken Delta4000-Anlagen sei aber von 73 auf 91% gestiegen. Das sei eine wichtige Voraussetzung, damit es dem Konzern gelinge, die Marge im laufenden Jahr endlich wie erwartet zu steigern.Der Auftragsrückgang sei zwar enttäuschend, doch die Bücher seien weiter voll. Wichtig sei, dass die Delta4000-Generation nach wie vor auf dem Vormarsch sei. Denn klar sei, dass für nachhaltig steigende Kurse v.a. höhere Margen notwendig seien. Erst wenn das gelinge, gehöre die Nordex-Aktie auch wieder auf die Kaufliste, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom, 20.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:15,95 EUR -3,68% (20.04.2022, 09:07)