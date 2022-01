XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat über 37 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von etwa EUR 4,6 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (15.01.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Die Auftragsflut bei Nordex halte an. Vor dem Wochenende habe der deutsche Turbinenbauer noch weitere Aufträge vermeldet. Nordex habe demnach Aufträge über insgesamt 245 Megawatt aus Südamerika erhalten. Für Europas größten Produzenten von Erneuerbaren Energien Statkraft liefere der SDAX-Konzern 14 Turbinen des Typs N163/5.X für einen 80-Megawatt-Windpark.Im schwachen Umfeld für Wachstumstitel komme die Nordex-Aktie aber weiter nicht in Fahrt. Die zahlreichen Aufträge würden an der Börse kaum noch für Bewegung sorgen. Dass die Bücher voll seien, sei bei Nordex eingepreist. Entscheidend werde, dass sich die Marge verbessere. Erst dann sei wieder mit nachhaltig höheren Kursen zu rechnen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:14,21 EUR -0,14% (14.01.2022, 22:26)