Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

13,43 EUR +2,91% (14.10.2020, 09:49)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

13,16 EUR +1,00% (14.10.2020, 09:31)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 28 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von etwa EUR 3,3 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 7.900 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (14.10.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windkraftanlagen-Herstellers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Die Corona-Pandemie hinterlasse auch bei Nordex Spuren. Obwohl der Konzern in den vergangenen Wochen zahlreiche Neuaufträge vermeldet habe, sei der Auftragseingang im dritten Quartal deutlich zurückgegangen. Allerdings habe der Rückgang gegenüber dem Vorquartal deutlich verringert werden können. Die Aktie verliere dennoch etwas an Boden.Verzögerungen wegen der Corona-Pandemie hätten sich auch bei Nordex bemerkbar gemacht. 271 Anlagen mit einer Gesamtleistung von 1,23 Gigawatt seien in Q3 bestellt worden - 28 Prozent weniger als vor einem Jahr. Von April bis Juni habe Nordex allerdings lediglich Aufträge in Höhe von 888 Megawatt an Land gezogen - das habe einem Minus von 56 Prozent entsprochen.In den ersten neun Monaten komme Nordex damit auf einen Auftragseingang von 3,76 Gigawatt - rund ein Fünftel weniger als im Vorjahr. Für das restliche Jahr sei der Konzern aber optimistisch. "Das dritte Quartal bestätigt, dass die hocheffizienten Delta4000-Turbinen unsere Kunden in Europa, Nordamerika und Lateinamerika gleichermaßen überzeugen. Trotz einzelner Verzögerungen durch die Corona-Pandemie bleibt die Nachfrage - auch mit Blick auf den Rest des Jahres - gut", so Vertriebsvorstand Patxi Landa.Anleger können deshalb auch nach dem Rücksetzer weiter dabeibleiben, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Neueinsteiger könnten zukaufen. (Analyse vom 14.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: