Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

13,01 EUR -3,06% (28.01.2022, 10:23)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

12,95 EUR -3,93% (28.01.2022, 10:10)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat über 35 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von etwa EUR 4,6 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (28.01.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Das Auf und Ab an den Börsen spiegele sich auch in der Kursentwicklung von Nordex wider. Noch am Mittwoch habe der Turbinenbauer nach den schwachen Zahlen des Wettbewerbers Vestas ein neues 52-Wochen-Tief erreicht. Inzwischen notiere die Aktie aber rund zehn Prozent höher. Es bleibe spannend.Nachdem die herbe Gewinnwarnung von Siemens Gamesa zuletzt noch für einen breiten Ausverkauf in der Windbranche gesorgt habe, hätten die Zahlen von Vestas nur für kurzen Frust gesorgt. Bereits im Tagesverlauf seien die Turbinenbauer deutlich ins Plus gedreht. Das zeige einerseits, wie viel Negatives nach den Kursverlusten bereits eingepreist sei. Andererseits würden die quasi nicht mehr vorhandenen Erwartungen aber auch noch einmal verdeutlichen, wie wenig Hoffnung die Anleger in eine Trendwende hätten.Das Problem bleibe das Dauerthema Profitabilität. Sowohl Vestas als auch Siemens Gamesa hätten die Auswirkungen der hohen Inflation als Grund für die schwachen Zahlen genannt. Die Turbinenbauer könnten die gestiegenen Preise für Vorprodukte wegen der weiter abzuarbeitenden Altaufträge kaum an die Kunden weitergeben. Besserung sei kurzfristig nicht in Sicht und brauche Zeit. Es sei kaum vorstellbar, dass sich Nordex dem Druck entziehen könne. Die Bücher öffne der Konzern allerdings erst am 29. März.Anleger warten vorerst ab, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: