XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

8,19 EUR +3,08% (09.04.2020, 09:43)



Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

8,06 EUR -0,68% (09.04.2020, 09:58)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 28 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von etwa EUR 3,3 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 6.800 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (09.04.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Seit Monaten freue sich Nordex über einen regelrechten Auftragsboom in der Windbranche. Doch bei der Profitabilität hinke der Turbinenbauer nach wie vor deutlich hinterher. Durch die Corona-Krise dürfte sich der Sprung in die schwarzen Zahlen weiter verzögern. Doch der Konzern sehe sich auf dem guten Weg und habe bereits Maßnahmen ergriffen, um endlich den Turnaround zu schaffen."Wir haben sehr wettbewerbsfähige neue Produkte, die sowohl auf Volumen- als auch auf Wachstumsmärkte zugeschnitten sind", habe Nordex-Chef José Luis Blanco im Exklusiv-Interview mit dem "Aktionär" gesagt. "Mit diesen erzielen wir höhere Margen, und der Anteil dieser neuen Produkte in unserem Auftragseingang und somit auch im Order Backlog nimmt kontinuierlich zu.""In den letzten Jahren haben wir große Fortschritte bei der Senkung unserer Einkaufskosten gemacht. Unterstützt wird dies durch unsere internationale Lieferkette, die wir in den Best-Cost-Ländern weiter ausbauen.", verweise er zudem auf die veränderte Kostenstruktur. "Und: Mittlerweile haben wir Produktionsstandorte in Lateinamerika, Indien und Europa - nahe unseren Volumenmärkten. Die räumliche Nähe zu großen Märkten ermöglicht es, die Logistikkosten zu optimieren."Spekulative Anleger können deshalb eine Position eingehen, sollten aber bedenken, dass das Risiko durch die Corona-Krise gerade bei unprofitablen Unternehmen groß ist, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: