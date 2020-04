XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

7,43 EUR -1,39% (16.04.2020, 15:12)



Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

7,42 EUR -3,07% (16.04.2020, 15:29)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 28 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von etwa EUR 3,3 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 6.800 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (16.04.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Nordex gehöre am Donnerstag erneut zu den schwächsten Aktien im TecDAX. Nach der jüngsten Erholungsrally entferne sich die Nordex-Aktie damit wieder zunehmend von der 8,00-Euro-Marke.Die Analysten der NordLB hätten den fairen Wert für den TecDAX-Titel zwar von 14 auf elf Euro gesenkt. Doch das neue Ziel liege noch immer knapp 50 Prozent über dem gegenwärtigen Kursniveau. Das Kaufvotum sei entsprechend bestätigt worden.Insgesamt würden laut der Nachrichtenagentur Bloomberg aktuell 13 Experten regelmäßig Nordex covern. Fünf davon würden zum Kauf raten, sieben Mal laute das Votum "halten" und nur ein einziger Analyst würde die Papiere verkaufen. Im Durchschnitt laute das Kursziel satte 10,91 Euro. Das zeige: Auf breiter Front seien die Experten trotz der Corona-Pandemie optimistisch, dass Nordex die Trendwende gelinge und sich der anhaltende Windboom auch im Aktienkurs widerspiegeln werde.Wer es spekulativ mag, kann aber darauf setzen, dass Nordex den Turaround schafft - die Voraussetzungen dafür sind dank starker Produkte und einem attraktiven Windmarkt gut, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Dann seien auch deutlich höhere Kurse drin. (Analyse vom 16.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: