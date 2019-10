Börsenplätze Nordex-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

11,44 EUR +3,44% (15.10.2019, 08:47)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

11,09 EUR (14.10.2019)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 25 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von etwa 2,5 Mrd. EUR. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 5.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und demnächst auch in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (15.10.2019/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windkraftanlagen-Herstellers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Die Aktie von Nordex starte am Dienstag im vorbörslichen Handel bei Lang & Schwarz mit einem deutlichen Plus von 1,5 Prozent in den Handel. Beflügelt werde der Wert von den Zahlen zum Auftragseingang im dritten Quartal. In diesem Zeitraum hätten Kunden bei der Nordex Group 436 Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von 1.700 Megawatt (Q3 2018: 974 MW) für Projekte in 14 Ländern bestellt.Die Aufträge der Monate Juli bis September würden zu 60 Prozent auf Europa, zu 28 Prozent auf die USA und zu zwölf Prozent auf Lateinamerika entfallen. Mit einem Anteil von 49 Prozent würden die Turbinentypen der neuesten Generation - der Delta4000-Plattform - im dritten Quartal nahezu die Hälfte des Auftragsvolumens ausmachen.Patxi Landa, Vertriebsvorstand (CSO) der Nordex Group, kommentiere: "Wir sehen weiterhin eine starke Nachfrage nach unseren Windenergieanlagen in Europa und Übersee, insbesondere die neue Delta4000-Baureihe stößt auf großes Interesse."Neben den bereits einzeln gemeldeten Projekten habe die Nordex Group im September unter anderem Großaufträge aus Schweden, den USA, Brasilien, Mexiko und Großbritannien erhalten. Insgesamt steige der Auftragseingang (ohne Servicegeschäft) in den ersten neun Monaten 2019 damit auf 4,7 Gigawatt (9M 2018: 3,1 GW).Mit dem heutigen Kursanstieg nähere sich die Aktie von Nordex wieder der 200-Tage-Linie an. Ein Sprung darüber wäre ein klares positives Signal, jedoch warte knapp darüber - bei 12 Euro - bereits die nächste charttechnische Hürde. Spannend werde es am 13. November. An diesem Tag wird Nordex die Ergebnisse des dritten Quartals präsentieren, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.10.2019)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link