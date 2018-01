XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 21 GW Windenergieleistung in über 25 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2016 einen Umsatz von EUR 3,4 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 5.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA und in Indien. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 1,5- bis 4,5-MW-Klasse, die auf Marktanforderungen in entwickelten Märkten und Schwellenländern ausgelegt sind. (15.01.2018/ac/a/t)



Rückläufige Nachfrage, zunehmender Preisdruck und Unsicherheiten auf dem wichtigen US-Markt hätten Nordex im Vorjahr kräftig zugesetzt und das Wertpapier um über 56% einbrechen lassen. Auf dem heimischen Markt würden insbesondere gekappte Förderungen für schwindende Aufträge sorgen. Seien hierzulande im Jahr 2016 noch Windräder mit einer Leistung von 4.600 Megawatt am Festland neu gebaut worden, könnten es 2019 dem Vernehmen nach nur noch 1.100 Megawatt sein.Doch das Unternehmen habe sich eindrucksvoll zurückgemeldet - und noch im Dezember im wichtigen US-Markt einige Großaufträge an Land gezogen. Dabei drehe es sich um Turbinen für Windparks mit einer installierten Leistung von rund 820 Megawatt. Faustregel für das Auftragsvolumen: eine Million Euro je Megawatt.In Q4 habe man Aufträge über insgesamt knapp 1.600 Megawatt erzielen können, rund 12,5% mehr als im Vorjahr. Nach dem schwachen Auftragseingang der ersten drei Quartale habe Nordex damit das erwartet starke vierte Quartal erreicht. Im Gesamtjahr sei der Auftragseingang jedoch rückläufig gewesen. Er sei von knapp 3.500 auf rund 2.741 Megawatt gesunken. Das Nordamerika-Geschäft habe deutlich zulegen können, dessen Anteil am gesamten Auftragseingang von 23,6 auf 38,1% habe zulegen können. In Europa sei das Neugeschäft hingegen gesunken, der Anteil am Auftragseingang sei daher von 50,1 auf 39,9 Prozent zurückgegangen.Auch wenn der Konzern operativ noch einen weiten Weg vor sich habe, könnte der aktuelle Rückenwind ausreichen, um den Titel bis in den Bereich um 13,00 Euro zu treiben.Anleger sollten dabei aber einen recht volatilen Kursverlauf einkalkulieren, so Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Nordex-Aktienanalyse. (Analyse vom 15.01.2018)