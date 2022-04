Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

15,855 EUR -4,23% (04.04.2022, 16:51)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

15,825 EUR -4,55% (04.04.2022, 16:34)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat über 39 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2021 einen Umsatz von etwa EUR 5,4 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.600 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Markt-anforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (04.04.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des deutschen Turbinenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Am Montag korrigiere die Nordex-Aktie an der Börse deutlich. Auch die Wettbewerber Siemens Gamesa und Vestas Wind würden im Minus notieren. Nach dem zuletzt starken Anstieg würden nun die Sorgen um die geringe Profitabilität zurückkommen. Analyst Constantin Hesse von der Investmentbank Jefferies sei hingegen positiv gestimmt.Hesse belasse sein Votum auf "Kaufen" und gebe Kursziel von 20 Euro aus. Besonders der schnellere Umstieg hin zu erneuerbaren Energien und der Rekordauftragseingang im Jahr 2021 würden ihn zuversichtlich stimmen. Laut ihm habe sich Nordex in der Spitzengruppe der Hersteller für Windturbinen etabliert. Der Fokus müsse nun auf der Profitabilität liegen, um das Ziel einer EBITDA-Marge von acht Prozent zu erreichen.Gerade die schwache Marge bereite bei Nordex bislang jedoch weiterhin Grund zur Sorge. Laut Schätzungen solle diese im Jahr 2022 bei gerade einmal 2,3 Prozent liegen. Weiterhin steigende Energie- und Rohstoffpreise würden bei dem Turbinenbauer für einen noch höheren Kostendruck sorgen. Dann würden auch volle Auftragsbücher nicht weiterhelfen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: