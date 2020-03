XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

7,69 EUR +1,92% (25.03.2020, 11:50)



Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

7,645 EUR -0,84% (25.03.2020, 12:05)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 28 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von etwa EUR 3,3 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 6.800 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (25.03.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Ein starker Ausblick habe der Nordex-Aktie gestern einen 33-prozentigen Kurssprung beschert. Am heutigen Mittwoch knüpfe der Turbinenbauer direkt an diese starke Performance an und klettere erneut zweistellig nach oben. Anleger scheinen inzwischen überzeugt, dass der Konzern die Corona-Krise meistern könne - zweistellige Kurse seien wieder in Reichweite.Klar scheine: Die Windbranche werde sich nach der Corona-Pandemie wieder großer Nachfrage erfreuen. An der Energiewende sei nicht mehr zu rütteln, immer mehr Länder würden auf Windkraft und Co. setzen. Die vollen Auftragsbücher von Nordex seien ein starkes Zeichen. Selbst wenn die Lieferketten kurzzeitig unterbrochen seien, dürfte es höchstens zu Verzögerungen bei den Umsätzen kommen - ein Wegfall sei kaum zu befürchten.Im Gegensatz zu Rivalen wie Vestas arbeite Nordex allerdings nach wie vor unprofitabel. Durch die Corona-Krise könnte es auch in diesem Jahr schwer werden, den Turnaround zu schaffen. Zwar sei die Bilanz bislang ausreichend stark, dennoch habe das Beispiel Senvion gezeigt, dass ein gewisses Risiko bestehe. Aktuell scheinen Anleger allerdings nicht mehr an ein ähnliches Schicksal bei Nordex zu glauben.Nordex bleibe einer der spannendsten Werte auf dem Kurszettel. Anleger sollten allerdings nicht in den deutlichen Kurssprung hinein kaufen, sondern eine Beruhigung der Situation abwarten, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Zumal Nordex die Auswirkungen der Krise selbst noch nicht einschätzen könne. (Analyse vom 25.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: