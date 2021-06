Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

18,31 EUR +2,01% (22.06.2021, 09:10)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

17,70 EUR +0,34% (21.06.2021)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 32 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von etwa EUR 4,7 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (22.06.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Windkraftanlagen-Herstellers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im freundlichen Marktumfeld arbeite die Nordex-Aktie weiter an der Bodenbildung. Dank guter Nachrichten zähle der Turbinenbauer am Dienstag allerdings wieder einmal zu den stärksten Werten im MDAX. Neue Aufträge und eine Hochstufung vonseiten der Analysten würden für Schwung sorgen.In Finnland habe Nordex Aufträge für gleich vier Windparks an Land gezogen. 35 Turbinen des Typs N163/5.X mit einer Gesamtleistung von 199,5 Megawatt würden geliefert, hinzu komme jeweils ein Premium-Service über 30 Jahre. Im Sommer 2022 solle mit der Errichtung begonnen werden, noch im Spätherbst sei auch die Fertigstellung vorgesehen.Unabhängig von dem neuen Großauftrag habe die Société Générale Nordex von "hold" auf "buy" hochgestuft. Das Kursziel laute weiter 27 Euro und liege damit rund 50 Prozent über dem aktuellen Niveau. In der Windbranche sei zu viel Pessimismus hinsichtlich Inflation, Corona-Pandemie und logistischer Herausforderungen eingepreist, so Analyst Rajesh Singla. Die Unternehmen seien gut gerüstet, um den Anstieg der Rohstoffkosten zu meistern. Bei Nordex sei das Chance-Risiko-Verhältnis nun günstig.Neueinsteiger können deshalb vorerst noch abwarten, ob sich die Stimmung weiter aufhellt, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Wer investiert ist, sollte den Stopp bei 16,00 Euro beachten. (Analyse vom 22.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: