Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 28 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von etwa EUR 3,3 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 6.800 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (24.03.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Der Windkraftanlagen-Hersteller Nordex baue im laufenden Jahr trotz Corona-Unsicherheiten auf seine vollen Auftragsbücher. "Unsere Kunden halten an ihren Projekten fest", habe Konzernchef José Luis Blanco der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX am Dienstag anlässlich der Bilanzvorlage gesagt. An den Entscheidungen über die Investitionen habe sich nach ersten Erkenntnissen nichts geändert.Tatsächlich schien der Bedarf an Windenergie vor allem in Europa und Nordamerika zuletzt hoch: Zum Start ins neue Jahr habe sich der Auftragsbestand allein bei den Turbinen auf fünfeinhalb Milliarden Euro belaufen, bei den Service-Leistungen seien es nochmal zweieinhalb Milliarden gewesen. Gerade erst habe das Unternehmen zudem einen Auftrag über 400 Megawatt Leistung aus Norwegen erhalten. Für den Windpark "Øyfjellet" solle Nordex bis zum Herbst nächsten Jahres insgesamt 72 Turbinen errichten. Danach seien die Hamburger zunächst 20 Jahre lang für die Wartung zuständig.Immun gegen die Krise sei Nordex aber nicht. Risiken gebe es vor allem auf der Angebotsseite, habe Firmenchef Luis Blanco gesagt. So habe es bereits Auswirkungen auf die Lieferkette in China gegeben, von wo Nordex unter anderem Rotorblätter für seine Windräder beziehe. Die Produktion werde dort aber langsam wieder hochgefahren, die meisten Mitarbeiter seien zur Arbeit zurückgekehrt.Mit dem Virus verlagere sich die Unsicherheit nun vermehrt auf Europa und Nordamerika und damit zum Teil auch auf die eigenen Produktionsstätten. Noch seien diese offen, habe Luis Blanco gesagt. Vieles hänge aber von den Maßnahmen ab, die die Länder zur Eindämmung der Pandemie ergreifen würden. Auch die Ausbreitung der Krankheit selbst spiele eine Rolle. "Dürfen die Beschäftigten bei den Zulieferern arbeiten? Wie viele Mitarbeiter aus der eigenen Belegschaft sind infiziert? Wir müssen schnell auf die neuen Umstände reagieren", habe der Nordex-Chef gesagt. Insgesamt beschäftige das Unternehmen knapp 7.000 Mitarbeiter.Die Windkraftbranche leide seit einiger Zeit unter hohem Wettbewerb und entsprechendem Preisdruck. Nordex stecke deswegen zwar schon länger in den roten Zahlen. 2019 habe das Unternehmen den Verlust aber von knapp 84 Millionen Euro im Vorjahr auf etwa 73 Millionen reduzieren können. Der Umsatz sei um ein Drittel auf rund 3,3 Milliarden Euro geklettert. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) habe um rund 22 Prozent auf knapp 124 Millionen Euro zugelegt. Die entsprechende Marge sei um 0,3 Prozentpunkte auf 3,8 Prozent gesunken.Die Aussagen von Nordex kämen am Markt bestens an. Die Aktie lege mehr als 35 Prozent zu. Die Auswirkungen des Coronavirus würden sich aber weiter kaum abschätzen lassen.Anleger sollten deshalb nicht in den Kurssprung hinein kaufen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Trotz der Gegenbewegung am Dienstag sei noch Vorsicht angesagt. (Analyse vom 24.03.2020)Mit Material von dpa-AFX