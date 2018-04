ISIN Nordex-Aktie:

Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 22 GW Windenergieleistung in über 25 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2017 einen Umsatz von knapp EUR 3,1 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 5.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA und in Indien. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 1,5- bis 4,5-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (04.04.2018/ac/a/t)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Bei der Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) war zuletzt ein auffälliger Insiderkauf zu beobachten.Am 28.03.2018 hat Aufsichtsrat Jan Klatten über die momentum-capital Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH ein Paket von rund 70.500 Nordex-Aktien zum Kurs von 7,1263 EUR erworben, was somit einem Transaktionsvolumen von knapp 502.405,8840 EUR entspricht.Arash Roshan Zamir, Aktienanalyst von Warburg Research, hat nach einer Investorenveranstaltung sein "buy"-Votum für die Nordex-Aktie mit einem Kursziel von 10,00 Euro bestätigt. Das Unternehmen sollte im Jahr 2018 einen positiven Free Cashflow erwirtschaften, so der Analyst in einer Aktienanalyse vom 04.04.2018. Mit einem voraussichtlich steigenden Auftragseingang in Q1 sollte Nordex auch einen guten Start ins Jahr verzeichnet haben.Börsenplätze Nordex-Aktie:7,976 EUR +7,61% (04.04.2018, 12:20)Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:7,926 EUR +6,13% (04.04.2018, 12:33)