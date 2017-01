Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

21,289 EUR -0,19% (06.01.2017, 16:17)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 20 GW Windenergieleistung in über 25 Märkten installiert. Nordex und Acciona Windpower erzielten im Jahr 2015 einen kombinierten Umsatz von EUR 3,4 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 5.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA und in Kürze auch in Indien. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 1,5- bis 3,6-MW-Klasse, die auf Marktanforderungen in entwickelten Märkten und Schwellenländern spezifiziert sind. (06.01.2017/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von Jochen Kauper, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Jochen Kauper von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windkraftanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Das Papier des Windanlagenbauers arbeite sich nach dem starken Rücksetzer nach dem Jahreszahlen sowie der Unsicherheit nach der US-Wahl über die weitere Vorgehensweise Donald Trumps bezüglich regenerativer Energien weiter nach oben. Vorbei scheine die Tristesse.Kursstützend hätten sich in den letzten Wochen der gute Newsflow von Nordex ausgewirkt. Ein 148 MegaWatt-Deal sei in Argentinien unter Dach und Fach gebracht worden. Und auch in den USA habe das Rostocker Unternehmen einen neuen Auftrag über 62 Millionen Euro an Land gezogen.Fakt sei: Nordex sei ein sehr gut geführtes Unternehmen. Für Anleger die investiert sind, gilt: Die nächste Hürde liegt bei 22,71 Euro in Form der 90-Tage-Linie, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Im Anschluss müsse die 200-Tage-Linie bei 23,79 Euro überwunden werden. Erst dann würde ein neues Kaufsignal generiert. (Analyse vom 06.01.2017)XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:21,29 EUR -0,16% (06.01.2017, 16:03)