Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 23 GW Windenergieleistung in über 25 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2017 einen Umsatz von knapp EUR 3,1 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 5.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA und Indien. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 1,5- bis 4,8-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (17.07.2018/ac/a/t)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie der Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF), erhöht aber sein Kursziel.Das Unternehmen habe in Q2 wieder einen starken Anstieg des Auftragseingangs (1.090 (Vj.: 566) Megawatt) verzeichnet, was jedoch wie bereits in Q1 auch einem Basiseffekt (sehr schwaches Vorjahresquartal) geschuldet sei (Q1-Q2 2018: 2.097 (Vj.: 933) Megawatt). Nordex habe im abgelaufenen Quartal insbesondere vom Brasilien-Geschäft (718 Megawatt) profitiert, was hauptsächlich auf einen Großauftrag von Enel (595 Megawatt, größter Einzelauftrag der Unternehmensgeschichte) zurückzuführen sei. Darin sehe der Analyst seine Einschätzung bestätigt, dass die im April 2016 vollzogene Übernahme von Acciona Windpower (AWP) unter strategischen Aspekten (stärkere regionale Diversifikation, Reduzierung der Abhängigkeit von Europa) richtig gewesen sei, wenn auch sehr teuer erkauft (Goodwili-Aufbau von 500 Mio. Euro, Wertberichtigungsrisiko werde jedoch durch Aufträge aus Lateinamerika gemindert).Mit dem dritten Quartalsauftragseingang von über einem Gigawatt in Folge erhalte die Guidance für das kommende Geschäftsjahr (u.a. Erholung des Umsatzes) mehr Gehalt. Jedoch könne sich der Analyst nur wiederholen, dass Megawatt keine Euro seien und die Auftrags- und Geschäftsentwicklung von Quartal zu Quartal stark schwanke sowie stark von politischen Entscheidungen abhängig sei. Abzuwarten bleibe, welche Auswirkungen die Handelskonflikte auf die Klimaschutzbestrebungen hätten. Er habe seine Prognosen teilweise angepasst (u.a. EPS 2019e: -0,05 (alt: -0,15) Euro).Auf dem aktuellen Kurs- und Bewertungsniveau lautet das Votum für die Nordex-Aktie nach wie vor "verkaufen", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel sei von 7,80 auf 8,10 Euro erhöht worden. (Analyse vom 17.07.2018)