XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

8,98 EUR -2,13% (06.09.2019, 15:13)



Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

8,955 EUR -2,02% (06.09.2019, 15:31)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 25 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von etwa 2,5 Mrd. EUR. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 5.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und demnächst auch in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (06.09.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windkraftanlagen-Herstellers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Nordex gehöre am Freitag zu den schwächsten Aktie im SDAX. Trotz der guten Stimmung am Gesamtmarkt habe sich das Papier des Turbinenbauers auch in dieser Woche nicht nachhaltig von der 9,00-Euro-Marke lösen können. Der Windgipfel von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier sei zudem enttäuschend verlaufen und habe keine neuen Impulse geliefert.Konkrete Ergebnisse habe es auf dem Windgipfel nicht gegeben. Es solle vielmehr in den nächsten Wochen weitere Stellungnahmen und Diskussion geben. "Wir möchten, dass diese Branche erhalten bleibt und dass sie eine Zukunftsperspektive hat", habe Altmaier zwar gesagt. Doch die Beteiligten - eingeladen seien u.a. Minister, windkritische Bürgerinitiativen, sowie Manager der Windindustrie gewesen - hätten sich enttäuscht gezeigt, dass keine konkreten Maßnahmen beschlossen worden seien.In H1 sei der Ausbau der Windkraft in Deutschland völlig zusammengebrochen. Doch diese Erkenntnis sei nicht neu. Vielmehr zeige der ergebnislose Gipfel, dass es bei der Umsetzung hapere. Doch die Fronten seien verhärtet: Vogelschützer, Anwohner und Co auf der einen Seite sowie die Windindustrie und die Verfechter der Energiewende auf der anderen Seite würden derzeit keinen Konsens finden - das habe nun auch Altmaier einsehen müssen.Derzeit erscheine der margenstarke Weltmarktführer Vestas als die bessere Wahl, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: