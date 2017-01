Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

19,834 EUR -2,15% (17.01.2017, 16:59)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 20 GW Windenergieleistung in über 25 Märkten installiert. Nordex und Acciona Windpower erzielten im Jahr 2015 einen kombinierten Umsatz von EUR 3,4 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 5.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA und in Kürze auch in Indien. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 1,5- bis 3,6-MW-Klasse, die auf Marktanforderungen in entwickelten Märkten und Schwellenländern spezifiziert sind. (17.01.2017/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktie: Hier gibt es noch Potenzial! Kaufen! AktienanalyseFür Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, ist die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) eher ein Kauf.Die Nordex-Aktie sei zwar dieses Jahr nicht der totale Überflieger, aber sie habe sich von ihrem November-Tief erholt. Jetzt habe es einen kleinen Dämpfer mit dem Auftragseingang für das letzte Jahr gegeben, der etwas enttäuscht habe. Viel wichtiger werde es aber sein, wie das ganze Jahr verlaufe, ob Nordex vielleicht seine Jahresprognose noch mal anhebe.Was den Chart betreffe, stehe die Nordex-Aktie über 20 Euro - auch wenn nur ganz knapp. Das könnte ein Boden werden. Jetzt gelte es noch, die 200-Tage-Linie zu überschreiten. Nach Ansicht des Aktienprofis könnte das gelingen. Vielleicht werde es am Jahresende wieder Richtung der Höchststände oder zumindest des Sommer-Hochs bei 28 Euro laufen.Die Nordex-Aktie ist sicherlich nicht der Überflieger in diesem Jahr, aber zumindest eine Aktie, die von dem aktuellen Niveau aus, das Alfred Maydorn als deutlich zu niedrig erachtet, noch Potenzial hat, so der Herausgeber des Maydorn Report im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 17.01.2017)Börsenplätze Nordex-Aktie:XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:19,84 EUR -1,88% (17.01.2017, 16:44)