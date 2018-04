ISIN Nordex-Aktie:

Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 22 GW Windenergieleistung in über 25 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2017 einen Umsatz von knapp EUR 3,1 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 5.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA und in Indien. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 1,5- bis 4,5-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (05.04.2018/ac/a/t)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktie: Großaktionär Jan Klatten stockt auf - AktienanalyseNordex (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) erhielt in der Türkei von wichtigen Bestandskunden drei Aufträge über 47 Großturbinen mit einer Gesamtleistung von 180 Megawatt, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Mit einem Marktanteil von rund dreißig Prozent sehe sich Nordex in der Türkei als eines der marktführenden Unternehmen. Auch aus Frankreich habe der Anlagenbauer vor kurzem eine Order über neun besonders geräuscharme Turbinen erhalten. Auf das Potenzial der Nordex-Aktie setze offenbar auch Großaktionär Jan Klatten und habe sein Paket aufgestockt. Dadurch sei der Anteil des Ehepaares Susanne und Jan Klatten gering auf 5,5 Prozent angestiegen. Die Nachricht habe am Mittwoch für einen Anstieg der bis zuletzt gebeutelten Aktie um mehr als sieben Prozent gesorgt. Denn seit Ende 2015 befinde sie sich im Abwärtstrend und habe um 77 Prozent ihres früheren Wertes eingebüßt. Um 7 Euro habe die Nordex-Aktie aber ein Tief erreicht, das sie schon Ende letzten Jahres einmal erreicht habe. Hier könne sich der genannte Boden befinden. Nachdem die Notierungen im November den tiefsten Stand seit August 2013 erreicht hatten, erholten sie sich bis zum aktuellen Jahreshoch bei 11,70 Euro, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 05.04.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:7,946 EUR +7,20% (04.04.2018, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:8,286 EUR +2,40% (05.04.2018, 09:08)