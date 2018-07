Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 23 GW Windenergieleistung in über 25 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2017 einen Umsatz von knapp EUR 3,1 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 5.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA und Indien. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 1,5- bis 4,8-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (12.07.2018/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktie: Enormer Preisdruck in der Branche - Meiden! AktienanalyseAlfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windkraftanlagen-Herstellers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) zu meiden.Die Nordex SE habe zuletzt einige große Aufträge an Land gezogen. Das habe die Nordex-Aktie auf 10 Euro gerettet. Der Aktienprofi frage sich nur, wie viel Nordex an diesen Aufträgen verdiene. Der Preisdruck in der Branche sei doch enorm und deswegen sei die Nordex-Aktie laut dem Börsenexperten auch nicht stärker gestiegen.Alfred Maydorn ist hier skeptisch und würde die Nordex-Aktie eher meiden, so der Herausgeber des Maydorn Report im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 12.07.2018)Börsenplätze Nordex-Aktie:XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:9,74 EUR -1,06% (12.07.2018, 17:35)