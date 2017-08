Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

12,398 EUR -0,93% (07.08.2017, 11:50)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 21 GW Windenergieleistung in über 25 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2016 einen Umsatz von EUR 3,4 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 5.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA und in Indien. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 1,5- bis 3,9-MW-Klasse, die auf Marktanforderungen in entwickelten Märkten und Schwellenländern ausgelegt sind. (07.08.2017/ac/a/t)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach Q2-Zahlen weiterhin zum Verkauf der Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF), erhöht aber das Kursziel von 11,60 auf 11,80 Euro.Die Q2-Zahlen seien im Rahmen seiner Erwartungen ausgefallen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die Nettoverschulng des Hamburger TecDAX-Unternehmens habe sich im Quartalsverlauf weiter erhöht. Der Auftragseingang sei erneut stark rückläufig gewesen, die Abwärtsdynamik habe sich jedoch trotz fehlender positiver Konsolidierungseffekte verlangsamt. Der schwache Ausblick für GJ 2017 sei erneut bestätigt worden. Die aktuelle Auftragsentwicklung stimme Diermeier trotz der Kostensenkungsmaßnahmen skeptisch. Er habe seine Prognosen teilweise angepasst.Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Verkaufsempfehlung für die Nordex-Aktie bestätigt und das Kursziel von 11,60 auf 11,80 Euro angehoben. (Analyse vom 07.08.2017)XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:12,375 EUR -1,08% (07.08.2017, 11:27)