Kursziel

Nordex-Aktie

(Euro) Rating

Nordex-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 19,50 Neutral Citigroup Vivek Midha 11.03.2022 20,00 Buy Jefferies Constantin Hesse 09.03.2022 17,80 Neutral Goldman Sachs Ajay Patel 02.03.2022 20,00 Buy Stifel Clarice Monarcha 21.12.2021 16,00 Hold HSBC Sean McLoughlin 14.12.2021

Börsenplätze Nordex-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

14,80 EUR +0,20% (28.03.2022, 08:19)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

14,67 EUR -3,49% (25.03.2022)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat über 35 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von etwa EUR 4,6 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (28.03.2022/ac/a/t)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie der Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 20,00 oder 16,00 EUR? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Nordex-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Nordex SE wird am 29.03.2022 die endgültigen Zahlen für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2021 präsentieren.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 9. März zu entnehmen ist, hätten gestiegene Kosten für Rohstoffe und Transporte bei dem Windkraftanlagen-Hersteller im vergangenen Jahr an der Profitabilität gezehrt. Bei einem Umsatzanstieg um knapp 15 Prozent auf 5,4 Milliarden Euro sei laut vorläufiger Zahlen ein operativer Gewinn (EBITDA) von gut 50 Millionen Euro erzielt worden. Im Jahr zuvor sei das operative Ergebnis noch fast doppelt so hoch gewesen. Die operative Gewinnmarge liege damit in etwa bei einem Prozent. Auf dieses Niveau habe das Management die Prognose im Herbst gesenkt. Laut Daten der Nachrichtenagentur Bloomberg hätten Analysten im Mittel einen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von gut 56 Millionen Euro auf dem Zettel gehabt.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Nordex-Aktie anbetrifft, hat Constantin Hesse, Analyst von Jefferies, das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat den Titel in einer Analyse vom 09.03.2022 nach vorläufigen Zahlen seine "buy"-Empfehlung bestätigt. Das Kursziel laute nach wie vor 20,00 Euro. Die Windkraftanlagenhersteller sei dank einer soliden Dynamik kräftiger gewachsen als gedacht, so der Analyst. Operativ sei es beim Unternehmen zuletzt so gelaufen wie erwartet.Die niedrigste Kursprognose für die Nordex-Aktie kommt von HSBC. Analyst Sean McLoughlin hat den Titel am 14.12.2021 von "buy" auf "hold" herabgestuft. Das Kursziel wurde von 25,00 auf 16,00 Euro gesenkt. Verzögerungen bei der Kapazitätsrampe des Unternehmens in Indien und dem Pushout des EBITDA-Ziels würden zu "aggressiven" Kürzungen der Schätzungen führen, so der Analyst.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Nordex-Aktie auf einen Blick: