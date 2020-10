XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

13,20 EUR -4,49% (15.10.2020, 12:56)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 28 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von etwa EUR 3,3 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 7.900 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (15.10.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Windkraftanlagen-Herstellers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nordex habe ein neues Kursziel von 16,80 Euro bekommen. Jetzt stehe die Aktie bei 13,60 Euro. Der Aktienprofi verweise bei Nordex auf das Thema Umfeldfantasie, Klimawandel etc. In diesen Sektor fließe jetzt massiv Geld rein. Die Nordex-Aktie habe eine Wahnsinnsperformance in der letzten Zeit eingesetzt: Sie habe ein neues 52-Wochenhoch aufgestellt und damit eine neues Kaufsignal generiert. Hier bestehe immer wieder die Gefahr von kurzfristigen Gewinnmitnahmen. Der Trend sei auf jeden Fall positiv. Das Kursziel von 16,80 Euro sei Anfang 2021 durchaus möglich. Anleger sollten die Nordex-Aktie jetzt nicht verkaufen, sondern eher ein paar Stücke mit reinnehmen, so Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 15.10.2020)