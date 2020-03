Kursziel

Nordex-Aktie

(Euro) Rating

Nordex-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 7,00 Hold HSBC Sean McLoughlin 17.03.2020 10,10 Halten Independent Research Sven Diermeier 10.03.2020 14,00 Kaufen NordLB Holger Fechner 10.03.2020 11,70 Neutral Goldman Sachs Ajay Patel 09.03.2020 13,00 Hold Kepler Cheuvreux Douglas Lindahl 14.11.2019

Börsenplätze Nordex-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

6,00 EUR +1,78% (23.03.2020, 08:04)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

6,035 EUR +0,17% (20.03.2020)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 28 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von etwa EUR 3,3 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 6.800 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (23.03.2020/ac/a/t)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie der Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 14,00 oder 7,00 EUR? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Nordex-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Nordex SE wird am 24.03.2020 die endgültigen Zahlen für das vierte Quartal 2019 präsentieren. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 9. März zu entnehmen ist, habe der Windkraftanlagen-Hersteller laut vorläufigen Zahlen im vergangenen Jahr von guten Geschäften in Europa und Nordamerika profitiert. Während der Umsatz um ein Drittel auf 3,28 Mrd. Euro geklettert sei, habe Nordex auch beim Auftragseingang deutlich zulegen können. Er sei um 31% auf 6,21 Gigawatt gestiegen.Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) habe 2019 zwar um rund 22% auf 123,8 Mio. Euro zugelegt, habe damit aber die niedrigsten Erwartungen der Analysten verfehlt. Die entsprechende Marge sei um 0,3 Prozentpunkte auf 3,8% gesunken. Angaben zum Überschuss habe der Konzern zunächst nicht gemacht. Konzernchef José Luis Blanco habe sich ungeachtet dessen zufrieden gezeigt und darauf verwiesen, dass Nordex seine Ziele für 2019 erreicht habe.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Nordex-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst der NORD LB, Holger Fechner, in einer Aktienanalyse vom 10.03.2020 sein Kursziel von 16,00 auf 14,00 Euro gesenkt, seine Kaufempfehlung aber trotz möglicher kurzfristig negativer Auswirkungen durch das Coronavirus bestätigt. Nordex könne im Geschäftsjahr 2019 auf einen planmäßigen Verlauf verweisen. Wie angekündigt, habe man nach dem schwächeren Geschäftsverlauf in H1 eine dynamischere zweite Jahreshälfte verzeichnet.Rückenwind komme weiterhin von der erfreulich positiven Entwicklung bei den Auftragseingängen, die sich seit Q4 2017 auch im Geschäftsjahr 2019 weiter sehr dynamisch fortgesetzt habe. Aufgrund von innovativen Produkteinführungen und des internationalen Rückenwinds für Erneuerbare Energien sei dabei ein Ende noch nicht absehbar. Damit dürfte auch die derzeitig weiter anhaltende allgemeine Schwächephase im Heimatmarkt Deutschland mehr als kompensiert werden können. Die durchgeführte Kapitalerhöhung stärke die Bilanz des Unternehmens und die Position des Hauptaktionärs.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Nordex-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Nordex-Aktie auf einen Blick: