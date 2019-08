XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

11,04 EUR +12,60% (14.08.2019, 09:07)



Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

10,70 EUR +7,86% (14.08.2019, 09:22)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 25 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von etwa 2,5 Mrd. EUR. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 5.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und demnächst auch in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (14.08.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von Marion Schlegel vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windkraftanlagen-Herstellers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Der Windanlagenbauer rechne nach einer schwachen ersten Jahreshälfte in den nächsten sechs Monaten mit einer Steigerung der Erlöse. Die Nachfrage verbessere sich, die Produktionsleistung habe in der zweiten Jahreshälfte bereits deutlich zugenommen, habe Nordex am Mittwoch in Hamburg bekannt gegeben.In H1/2019 sei das Ergebnis vor Zinsen, Abschreibungen und Steuern (EBITDA) auf 17,1 Millionen Euro eingebrochen, nach 38,4 Millionen Euro im vergangenen Jahr. Dies sei jedoch bereits erwartet worden, habe das Unternehmen erklärt.Der Konzernumsatz habe in den ersten sechs Monaten bei 990,8 Millionen Euro gelegen. Im Vorjahreszeitraum seien es 957,1 Millionen Euro gewesen. Die Geschäftsentwicklung laufe damit wie erwartet. Daher habe das Management auch die Prognose für das laufende Geschäftsjahr bestätigt und gehe von einem Konzernumsatz von 3,2 bis 3,5 Milliarden Euro aus. Die EBIDTA-Marge solle bei drei bis fünf Prozent liegen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: