Xetra-Aktienkurs Noratis-Aktie:

18,20 EUR -0,82% (20.01.2021, 10:35)



Tradegate-Aktienkurs Noratis-Aktie:

18,30 EUR +0,27% (20.01.2021, 10:47)



ISIN Noratis-Aktie:

DE000A2E4MK4



WKN Noratis-Aktie:

A2E4MK



Ticker-Symbol Noratis-Aktie:

NUVA



Kurzprofil Noratis AG:



Die Noratis AG (ISIN: DE000A2E4MK4, WKN: A2E4MK, Ticker-Symbol: NUVA) ist ein inhabergeführter Bestandsentwickler von Wohnimmobilien. Das Unternehmen investiert deutschlandweit in Wohnimmobilien mit technischem und kaufmännischem Entwicklungspotenzial, vorwiegend in Mittel- und Kleinstädten oder am Rand von Ballungszentren. Seine Immobilien, vorzugsweise Siedlungsbauten, Werkswohnungen und Quartiere, werden durch wertsteigernde Entwicklungsmaßnahmen sowohl bautechnisch als auch durch professionelles Asset Management nachhaltig aufgewertet und neu positioniert.



Nach der erfolgreichen Entwicklung werden die Liegenschaften entweder veräußert oder bleiben im Bestand. Dabei erfolgt die Veräußerung im Rahmen folgender Strategien: Blockverkäufe (Verkauf einzelner Mehrfamilienhäuser bzw. Häuserzeilen bis hin zu ganzen Portfolios) und Einzelprivatisierung (Verkauf einzelner Wohnungen an Mieter, Selbstnutzer oder Kapitalanleger). Die Strategie der Noratis Gruppe zielt auf ein nachhaltiges Wachstum des Wohnimmobilienportfolios bei stabilen Cashflows. (20.01.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - Noratis-Aktienanalyse von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Noratis-Aktie (ISIN: DE000A2E4MK4, WKN: A2E4MK, Ticker-Symbol: NUVA).Noratis habe in den letzten Monaten die Ankaufsaktivitäten weiter fortgesetzt und das Portfolio gegenüber dem Jahresende 2019 um 50 Prozent ausgebaut. Gleichzeitig sei der Expansionskurs finanziell durch die Emission einer großen Anleihe flankiert worden, aus der ein Mittelzufluss in Höhe von 30 Mio. Euro habe erzielt werden können. Auf dieser Grundlage solle das Portfoliowachstum auch im laufenden Jahr mit hohem Tempo fortgesetzt werden.Jakubowski habe diesbezüglich seine Schätzungen angepasst und die Annahmen bezüglich des Vorratsvermögens deutlich erhöht. Die hieraus resultierenden Mieterträge und Gewinne würden nun ebenfalls über den alten Schätzwerten liegen. Zusammen mit einer Änderung des Diskontierungszinssatzes und dem Roll-over-Effekt führe dies zu einer Anhebung seines Kursziels auf 30,60 Euro (zuvor: 28,80 Euro), womit der Analyst der Noratis-Aktie derzeit ein sehr hohes Kurspotenzial zutraue. Nachdem die letztjährige Entwicklung der Aktie durch die - plan- und ankündigungsgemäße - Zurückhaltung bei den Verkaufsaktivitäten und dem infolgedessen gegenüber 2019 niedrigeren Umsatz und Gewinn belastet worden sein dürfte, dürfte die für 2021 zu erwartende Dynamisierung der Verkaufsaktivitäten wieder für steigende Erlöse und Erträge sorgen und den Aktienkurs beflügeln.Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, bekräftigt deswegen sein Urteil "buy" für die Noratis-Aktie. (Analyse vom 20.01.2021)Börsenplätze Noratis-Aktie: